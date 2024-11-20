Польські ЗМІ повідомили про обшуки в будівлі суспільного мовника

Польська Gazeta Wyborcza повідомила про обшуки в будівлі суспільного мовлення TVP, пов'язані з білоруськомовним каналом "Белсат".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на публікацію видання.

У публікації йдеться про те, що агенти Центрального антикорупційного бюро Польщі в середу вранці з'явилися на площі Повстанців у Варшаві. Їхній візит пов'язаний із розслідуванням, що стосується "Белсату".

Газета також написала, що "неофіційно" відомо про обшук у колишнього директора "Белсату" Агнешки Ромашевської, дружини посла Польщі в Україні Ярослава Гузи, призначеного попередньою владою. Ромашевська в соціальних мережах спростувала це твердження.

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"Ніхто не обшукує мою квартиру. А повинен обшукувати? Більше 40 років ніхто не обшукував", – написала вона в соцмережі Х (Twitter).

Gazeta Wyborcza також написала, що дії агентства пов'язані з розслідуванням за заявою ліквідатора TVP Даніеля Горгоша, яка була направлена до прокуратури в липні цього року і стосувалася контрактів на інформаційне обслуговування "Белсату". Тоді керівництво каналу назвало статті в Onet, у яких розкривали суть претензій ліквідатора, наклепом.

Треба зазначити, що це не перший обшук, проведений у приміщеннях TVP антикорупційним бюро. На початку листопада його агенти вже проводили процедурні дії. За інформацією ЗМІ, вони стосувалися договорів між TVP і Polsat про спортивні трансляції.

Центральне антикорупційне бюро офіційно поки що не інформувало про будь-які слідчі дії сьогодні в TVP.

Влітку керівництво TVP вирішило реформувати закордонне мовлення. "Белсат" має розділити мовлення разом з українсько– та російськомовною редакціями. Також канал перестане бути самостійним підрозділом і увіллється до складу центру іноземного мовлення.

"Белсат" – телевізійна станція, запущена в 2007 році, мовить білоруською, російською та українською мовами. Вона орієнтована на білорусів і має на меті забезпечити їм доступ до інформації, незалежної від уряду в Мінську. Проєкт співфінансувало Міністерство закордонних справ.

У березні 2024 року фінансування телеканалу "Белсат" було скорочено з 74 млн злотих до 40 млн злотих. Через кілька днів Агнєшку Ромашевську звільнили з посади директора установи. Відтоді вона атакує нову владу в соціальних мережах, звинувачуючи її в бажанні знищити "Белсат".

Нагадаємо після зміни у Польщі влади наприкінці минулого року міністр культури Бартоломей Сенкевич звільнив керівництво TVP, Польського радіо та Польського агентства преси: нова польська влада заявила, що державні ЗМІ стали занадто політизованими за урядування попередників.