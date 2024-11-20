Макрон відрядить прем’єра до Пекіна, щоб врятувати французькі коньяки від китайських мит

Президент Франції Емманюель Макрон планує відправити свого прем'єр-міністра Мішеля Барньє до Китаю в рамках зусиль, спрямованих на те, щоб змусити Пекін скасувати мита на французький коньяк та інші європейські бренді.

Про це Макрон оголосив після зустрічі зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном, яка відбулася у вівторок на полях саміту G20 у Ріо-де-Жанейро, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Французький президент заявив, що обидва лідери домовилися шукати "сприятливий результат" щодо коньячних мит.

Потенційний прорив відбувається в той час, коли Китай і Європейський Союз стоять на порозі багатофронтової торговельної війни. Сварка почалася з того, що Брюссель звинуватив Пекін у наповненні Європи значною кількістю субсидованих китайських електромобілів, які, на його думку, несправедливо підривають позиції європейських електромобілів.

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Після початкового розслідування ЄС запровадив тарифи на китайські електромобілі, на що Китай відповів введенням мит на імпорт європейського бренді, звинувативши галузь у демпінгу – продажі товарів дешевше собівартості, щоб підірвати місцевих конкурентів. Як промислові групи, так і французькі посадовці заперечують звинувачення у демпінгу.

Цей крок в основному націлений на французькі бренди коньяку класу люкс, оскільки Париж вважався головним прихильником розслідування щодо електромобілів. Франція є одним з найвідвертіших європейських критиків сильно субсидованих китайських товарів, що заполонили єдиний ринок, і бар'єрів, з якими стикаються європейські фірми при виході на китайські ринки.

Макрон заявив, що Франція і Китай мають намір розпочати "технічний процес", хоча він не вдавався в подробиці того, що це означає. Однак, як тільки цей процес буде завершено, Барньє поїде до Китаю на переговори з прем'єр-міністром Лі Цянем.

Макрон додав, що Франція наполягатиме на більшій "стратегічній автономії" в рамках ЄС, маючи на увазі Європу, яка захищає свою економічну безпеку і захищається від недобросовісної торговельної практики.

"Ми хотіли б, щоб наші партнери демонстрували таку ж відкритість, як і Європейський Союз", – сказав Макрон під час своєї вступної промови на двосторонній зустрічі з Сі.

Нагадаємо, Європейський Союз не згоден із рішенням Китаю запровадити антидемпінгові мита на європейське бренді – ймовірну відповідь на тарифи на китайські елетромобілі – та заявив про наміри оскаржити їх у Світовій організації торгівлі.