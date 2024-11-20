Макрон отправит премьера в Пекин, чтобы спасти французские коньяки от китайских пошлин

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует отправить своего премьер-министра Мишеля Барнье в Китай в рамках усилий, направленных на то, чтобы заставить Пекин отменить пошлины на французский коньяк и другие европейские бренди.

Об этом Макрон объявил после встречи со своим китайским коллегой Си Цзиньпином, которая состоялась во вторник на полях саммита G20 в Рио-де-Жанейро, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Французский президент заявил, что оба лидера договорились искать "благоприятный результат" по коньячным пошлинам.

Потенциальный прорыв происходит в то время, когда Китай и Европейский Союз стоят на пороге многофронтовой торговой войны. Ссора началась с того, что Брюссель обвинил Пекин в наполнении Европы значительным количеством субсидированных китайских электромобилей, которые, по его мнению, несправедливо подрывают позиции европейских электромобилей.

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После первоначального расследования ЕС ввел тарифы на китайские электромобили, на что Китай ответил введением пошлин на импорт европейского бренди, обвинив отрасль в демпинге – продаже товаров дешевле себестоимости, чтобы подорвать местных конкурентов. Как промышленные группы, так и французские чиновники отрицают обвинения в демпинге.

Этот шаг в основном нацелен на французские бренды коньяка класса люкс, поскольку Париж считался главным сторонником расследования по электромобилям. Франция является одним из самых откровенных европейских критиков сильно субсидируемых китайских товаров, заполонивших единый рынок, и барьеров, с которыми сталкиваются европейские фирмы при выходе на китайские рынки.

Макрон заявил, что Франция и Китай намерены начать "технический процесс", хотя он не вдавался в подробности того, что это означает. Однако, как только этот процесс будет завершен, Барнье поедет в Китай на переговоры с премьер-министром Ли Цянем.

Макрон добавил, что Франция будет настаивать на большей "стратегической автономии" в рамках ЕС, имея в виду Европу, которая защищает свою экономическую безопасность и защищается от недобросовестной торговой практики.

"Мы хотели бы, чтобы наши партнеры демонстрировали такую же открытость, как и Европейский Союз", – сказал Макрон во время своей вступительной речи на двусторонней встрече с Си.

Напомним, Европейский Союз не согласен с решением Китая ввести антидемпинговые пошлины на европейское бренди – вероятный ответ на тарифы на китайские элетромобили – и заявил о намерениях обжаловать их во Всемирной торговой организации.