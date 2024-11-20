Ле Пен пригрозила свергнуть правительство Франции

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен в среду пригрозила, что может свергнуть неустойчивое правительство премьер-министра Мишеля Барнье, если требования ее партии "Национальное объединение" не будут включены в бюджет на 2025 год.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Заявление Ле Пен прозвучало в то время, когда прокуроры требуют пятилетнего запрета для нее занимать государственные должности за ее вероятную роль в хищении средств ЕС. Она отрицает эти обвинения.

Если судьи признают Ле Пен виновной, она будет лишена возможности баллотироваться на президентских выборах 2027 года, которые, как многие считают, она может выиграть.

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Некоторые аналитики предполагают, что юридические проблемы Ле Пен могут ускорить реализацию ее планов по свержению правительства.

"Мы не допустим, чтобы покупательная способность французов снова подверглась удару. Это красная линия, и если эта красная линия будет пересечена, мы проголосуем за вотум недоверия", – заявила Ле Пен в эфире радио RTL.

Ле Пен также заявила в среду, что "Национальное объединение" выступает против увеличения налоговой нагрузки на домохозяйства, предпринимателей и пенсионеров, и что пока что эти требования не нашли отражения в будущем бюджете.

Ле Пен сделала вопрос стоимости жизни центральным пунктом своей предвыборной программы, которая традиционно сосредотачивается на вопросах борьбы с иммигрантами и безопасности.

Отвечая на вопрос об угрозе со стороны Ле Пен, министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил в эфире телеканала CNews: "Те, кто свергнет правительство, лишат страну бюджета и создадут беспорядок и хаос".

Ле Пен также заявила в среду, что "Национальное объединение" проголосует за предложение леворадикальной партии LFI отказаться от пенсионной реформы президента Эмманюэля Макрона.

Левые депутаты нижней палаты парламента заявили, что это может привести к вотуму недоверия правительству.

Чтобы остаться у власти, Барнье требует, чтобы "Национальное объединение" воздержалось от голосования.

Хотя некоторые депутаты уже пригрозили отказом от сотрудничества, председатель партии Жордан Барделла заявил, что решение будет зависеть от того, будет ли окончательное сокращение бюджета отражать их требования.

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