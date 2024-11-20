Шмигаль розповів італійцям, у яких галузях Україна чекає на інвестиції з ЄС

Глава уряду Денис Шмилаль у зверненні до італійсько-українського бізнес-форуму закликав до інвестицій в Україну та перерахував найперспективніші галузі, де він очікує інвестувення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на звернення Шмигаля.

За словами прем’єра, Україна пропонує італійському бізнесу широке інвестиційне меню у найбільш перспективних сферах.

Першим у списку прем’єр назвав оборонно-промисловий комплекс України, що буде частиною європейської оборонної індустрії.

Реклама:

"Вже зараз це понад 800 підприємств і їх кількість постійно зростає. Особливо перспективна співпраця – у виробництві протиповітряної оборони, РЕБ, бронетехніки, дронів", – сказав глава уряду.

Іншими галузями він назвав аграрний сектор з акцентом на глибоку переробку сировини, розробку корисних копалин, водневу галузь, ринок цифрових технологій та енергетику з акцентом на відновлювальних джерелах.

"До 2030-го року прагнемо довести частку зеленої енергетики у валовому кінцевому споживанні до 27%", – зазначив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, Італія організовує конференцію з відбудови України, яка відбудеться у Римі в наступному році.

Найперша конференція щодо відновлення України у 2022 році проходила у швейцарському Лугано, 2023 року – у Лондоні. У 2024 році конференція відбулась у Берліні.