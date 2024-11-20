Шмыгаль рассказал итальянцам, в каких отраслях Украина ждет инвестиций из ЕС

Глава правительства Денис Шмыгаль в обращении к итальянско-украинскому бизнес-форуму призвал к инвестициям в Украину и перечислил самые перспективные отрасли, где он ожидает инвестирования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на обращение Шмыгаля.

По словам премьера, Украина предлагает итальянскому бизнесу широкое инвестиционное меню в наиболее перспективных сферах.

Первым в списке премьер назвал оборонно-промышленный комплекс Украины, который будет частью европейской оборонной индустрии.

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"Уже сейчас это более 800 предприятий и их количество постоянно растет. Особенно перспективное сотрудничество – в производстве противовоздушной обороны, РЭБ, бронетехники, дронов", – сказал глава правительства.

Другими отраслями он назвал аграрный сектор с акцентом на глубокую переработку сырья, разработку полезных ископаемых, водородную отрасль, рынок цифровых технологий и энергетику с акцентом на возобновляемых источниках.

"К 2030-му году стремимся довести долю зеленой энергетики в валовом конечном потреблении до 27%", – отметил премьер-министр.

Напомним, Италия организует конференцию по восстановлению Украины, которая состоится в Риме в следующем году.

Самая первая конференция по восстановлению Украины в 2022 году проходила в швейцарском Лугано, в 2023 году – в Лондоне. В 2024 году конференция состоялась в Берлине.