Дипломати Маркарова, Залужний та Кулеба увійшли до рейтингу українських лідерів "УП 100"

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, а також посли у США та Великій Британії Оксана Маркарова та Валерій Залужний увійшли до переліку лідерів "УП 100".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Кулеба, Маркарова і Залужний були відзначені незалежними експертами спільно з "Українською правдою" у категорії "Державне управління".

Серед інших лідерів у цій категорії також представлені, зокрема, президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська.

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Нагородження переможців премії "УП 100" відбулося 20 листопада у Києві.

Їх визначили незалежні експерти спільно з командою видання "Українська правда", оцінюючи вплив кандидатів на суспільно-політичні процеси, внесок у перемогу країни та розбудову державності.

Учасників рейтингу розподілили на шість категорій: "Суспільство", "Державне управління", "Захисники", "Бізнес", "Культура" та "Спорт".

Нещодавно Залужний отримав медаль "За заслуги в дипломатії" від глави МЗС Чехії Яна Ліпавського.

А Дмитро Кулеба згадував, як канцлер Німеччини Олаф Шольц кілька місяців тому радився із президентом Володимиром Зеленським щодо доречності дзвінка очільнику Кремля Владіміру Путіну.