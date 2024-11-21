Дипломаты Маркарова, Залужный и Кулеба вошли в рейтинг украинских лидеров "УП 100"
Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также послы Украины в США и Великобритании Оксана Маркарова и Валерий Залужный вошли в перечень лидеров "УП 100".
Об этом сообщает "Европейская правда".
Кулеба, Маркарова и Залужный были отмечены независимыми экспертами совместно с "Украинской правдой" в категории "Государственное управление".
Среди других лидеров в этой категории также представлены, в частности, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.
Награждение победителей премии "УП 100" состоялось 20 ноября в Киеве.
Их определили независимые эксперты совместно с командой издания "Украинская правда", оценивая влияние кандидатов на общественно-политические процессы, вклад в победу страны и развитие государственности.
Участников рейтинга разделили на шесть категорий: "Общество", "Государственное управление", "Защитники", "Бизнес", "Культура" и "Спорт".
Недавно Залужный получил медаль "За заслуги в дипломатии" от главы МИД Чехии Яна Липавского.
А Дмитрий Кулеба вспоминал, как канцлер Германии Олаф Шольц несколько месяцев назад советовался с президентом Владимиром Зеленским по поводу уместности звонка главе Кремля Владимиру Путину.