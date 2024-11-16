Кулеба розповів, як Шольц радився з Зеленським щодо дзвінка Путіну

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що канцлер Німеччини Олаф Шольц кілька місяців тому радився із президентом Володимиром Зеленським щодо доречності дзвінка очільнику Кремля Владіміру Путіну.

Про це він написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".

За словами екскочільника МЗС, кілька місяців тому Шольц запитав у Зеленського, чи буде доречним дзвінок Путіну.

"Зеленський виступив проти цієї ідеї, і Шольц утримався", – розповів він.

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Однак, як зазначив Кулеба, після виборів у США Шольц, попри попередні заперечення Зеленського щодо доцільності переговорів з Путіним, вирішив зателефонувати очільнику Кремля.

"Зеленський публічно, але м'яко розкритикував його за це", – зауважив він.

На думку Кулеби, таке рішення німецького канцлера має кілька наслідків, серед яких, зокрема те, що Путін "вирвався з європейської ізоляції, і Німеччина проклала йому шлях, відразу після Угорщини".

"Путін продемонстрував світові, що його стратегія працює – Захід врешті-решт схилить голову під прикриттям закликів до нього припинити війну, чого він не збирається робити", – вважає він.

Кулеба звернув увагу й на те, що таким кроком Шольц вдарив по репутації Німеччини серед українців.

Також ексміністр впевнений, що таке рішення німецького канцлера не зміцнить його імідж серед німецьких виборців.

Водночас колишній глава МЗС визнав, що може не знати "всіх аргументів на користь цього дзвінка", проте він "намагається зрозуміти, наскільки він був виправданий".

Нагадаємо, вдень 15 листопада стало відомо, що Шольц вперше за два роки поговорив з очільником Кремля. Тоді Зеленський назвав цей дзвінок "скринькою Пандори".

Депутат від головної опозиційної сили ХДС/ХСС Юрген Гардт вважає, що Путін розцінить цей крок Шольца, "як прояв слабкості, а не сили".

Водночас, генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Маттіас Мірш виступив на захист такого рішення канцлера.