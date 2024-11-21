На війні в Україні загинув ще один доброволець з Грузії

В ході бойових дій в Україні загинув ще один грузинський доброволець – 24-річний Леван Лохішвілі.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа" з посиланням на друга загиблого Олександра Рогаву, пише "Європейська правда".

Рогава розповів, що Лохішвілі загинув 19 листопада в Херсонській області, під час вибуху російського саморобного дрона.

"Ми вели роботу з підготовки розвідувально-оглядових позицій. Ми пропрацювали годину і почули звук дрона… Ми зачекали деякий час, проте в якийсь момент дрон вдарив у Левана. Нас було четверо. Леван помер на місці. Ще в одного бійця влучив уламок дрона і поранив його. Інший отримав контузію", – розповів боєць.

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Леван Лохішвілі був військовослужбовцем третьої роти 220-го батальйону 126-ї Одеської бригади. Ця група складається переважно з добровольців.

NGnewsgeorgia

Він прибув в Україну 29 березня 2022 року. До приїзду в Україну працював кухарем.

За рік Лохішвілі на деякий час повернувся в Грузію, однак навесні 2024 року вирішив знову поїхати в Україну.

"Він був гнучким, усі завдання, які ми давали йому на полігоні, виконував за п'ять хвилин, як професійний військовий. Він був дуже розумною і відповідальною людиною", – розповів Рогава.

У жовтні повідомляли, що на війні в Україні загинув грузинський доброволець Мамука Кекелія. Наприкінці серпня стало відомо про загибель грузинського бійця Віктора Кіпрітіді.

Загалом з початку російського повномасштабного вторгнення на фронті в Україні загинули понад 60 добровольців з Грузії.