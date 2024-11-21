На войне в Украине погиб еще один доброволец из Грузии

В ходе боевых действий в Украине погиб еще один грузинский доброволец – 24-летний Леван Лохишвили.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа" со ссылкой на друга погибшего Александра Рогаву, пишет "Европейская правда".

Рогава рассказал, что Лохишвили погиб 19 ноября в Херсонской области, при взрыве российского самодельного дрона.

"Мы вели работу по подготовке разведывательно-обзорных позиций. Мы проработали час и услышали звук дрона... Мы подождали некоторое время, однако в какой-то момент дрон ударил в Левана. Нас было четверо. Леван умер на месте. Еще в одного бойца попал осколок дрона и ранил его. Другой получил контузию", – рассказал боец.

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Леван Лохишвили был военнослужащим третьей роты 220-го батальона 126-й Одесской бригады. Эта группа состоит преимущественно из добровольцев.

NGnewsgeorgia

Он прибыл в Украину 29 марта 2022 года. До приезда в Украину работал поваром.

Через год Лохишвили на некоторое время вернулся в Грузию, однако весной 2024 года решил снова поехать в Украину.

"Он был гибким, все задачи, которые мы давали ему на полигоне, выполнял за пять минут, как профессиональный военный. Он был очень умным и ответственным человеком", – рассказал Рогава.

В октябре сообщалось, что на войне в Украине погиб грузинский доброволец Мамука Кекелия. В конце августа стало известно о гибели грузинского бойца Виктора Кипритиди.

Всего с начала российского полномасштабного вторжения на фронте в Украине погибли более 60 добровольцев из Грузии.