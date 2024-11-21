Засновник партії влади Грузії хоче перепризначити чинного прем'єр-міністра

У Грузії партія "Грузинська мрія" хоче висунути на посаду прем'єр-міністра чинного главу уряду Іраклія Кобахідзе.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив виконавчий секретар "Мрії" Мамука Мдінарадзе, якого цитує Sova.

За його словами, рішення про висунення Кобахідзе було ухвалено під час засідання політради партії.

Кандидатуру Кобахідзе запропонував почесний голова партії влади Грузії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі.

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"Як ви знаєте, згідно з нашим статутом, почесний голова партії має право висувати кандидата на посаду прем'єр-міністра, і, напевно, не буде особливим сюрпризом, що Бідзіна Іванішвілі висунув кандидатом на цю посаду Іраклія Кобахідзе, і, звісно, політрада його повністю підтримала", – сказав Мдінарадзе.

Також "Грузинська мрія" висуне кандидатуру Шалви Папуашвілі на посаду спікера парламенту.

Минулої суботи грузинська ЦВК затвердила результати парламентських виборів, на яких, згідно з офіційними результатами перемогла керівна партія "Грузинська мрія". Водночас президентка Саломе Зурабішвілі оголосила про намір оскаржити результати у Конституційному суді.

Останнім часом у ЄС лунають заяви, що якщо "Грузинська мрія" не змінить свій антидемократичний курс, то Грузія не матиме шансів на зближення з Євросоюзом.

Читайте детально про ситуацію в країні у статті: "Грузинська мрія" оформлює перемогу: чи залишилися в опозиції шанси на революцію.