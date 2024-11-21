Основатель партии власти Грузии хочет переназначить действующего премьера

Партия "Грузинская мечта" хочет выдвинуть на пост премьер-министра действующего главу правительства Ираклия Кобахидзе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил исполнительный секретарь "Мечты" Мамука Мдинарадзе, которого цитирует Sova.

По его словам, решение о выдвижении Кобахидзе было принято во время заседания политсовета партии.

Кандидатуру Кобахидзе предложил почетный председатель партии власти Грузии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.

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"Как вы знаете, согласно нашему уставу, почетный председатель партии имеет право выдвигать кандидата на должность премьер-министра, и, наверное, не будет особым сюрпризом, что Бидзина Иванишвили выдвинул кандидатом на эту должность Ираклия Кобахидзе, и, конечно, политсовет его полностью поддержал", – сказал Мдинарадзе.

Также "Грузинская мечта" выдвинет кандидатуру Шалвы Папуашвили на должность спикера парламента.

В минувшую субботу грузинский Центризбирком утвердил результаты парламентских выборов, на которых, согласно официальным результатам победила правящая партия "Грузинская мечта". В то же время президент Саломе Зурабишвили объявила о намерении обжаловать результаты в Конституционном суде.

В последнее время в ЕС звучат заявления, что если "Грузинская мечта" не изменит свой антидемократический курс, то Грузия не будет иметь шансов на сближение с Евросоюзом.

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