Основатель партии власти Грузии хочет переназначить действующего премьера
Партия "Грузинская мечта" хочет выдвинуть на пост премьер-министра действующего главу правительства Ираклия Кобахидзе.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил исполнительный секретарь "Мечты" Мамука Мдинарадзе, которого цитирует Sova.
По его словам, решение о выдвижении Кобахидзе было принято во время заседания политсовета партии.
Кандидатуру Кобахидзе предложил почетный председатель партии власти Грузии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.
"Как вы знаете, согласно нашему уставу, почетный председатель партии имеет право выдвигать кандидата на должность премьер-министра, и, наверное, не будет особым сюрпризом, что Бидзина Иванишвили выдвинул кандидатом на эту должность Ираклия Кобахидзе, и, конечно, политсовет его полностью поддержал", – сказал Мдинарадзе.
Также "Грузинская мечта" выдвинет кандидатуру Шалвы Папуашвили на должность спикера парламента.
В минувшую субботу грузинский Центризбирком утвердил результаты парламентских выборов, на которых, согласно официальным результатам победила правящая партия "Грузинская мечта". В то же время президент Саломе Зурабишвили объявила о намерении обжаловать результаты в Конституционном суде.
В последнее время в ЕС звучат заявления, что если "Грузинская мечта" не изменит свой антидемократический курс, то Грузия не будет иметь шансов на сближение с Евросоюзом.
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