Норвегія піднімала винищувачі через російський літак-розвідник

Два норвезькі винищувачі F-35 у середу, 20 листопада, піднімались у повітря після виявлення російського літака-розвідника Іл-20 неподалік кордонів країни.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявили Королівські повітряні сили Норвегії.

Винищувачі F-35 норвезьких ВПС, які перебували в режимі швидкого реагування НАТО (QRA), виявили російський Іл-20 у міжнародному повітряному просторі над островом Фіннмарк.

Фото: Королівські військово-повітряні сили Норвегії

"Цей політ вважається звичайною діяльністю. Такі польоти вздовж фінського і норвезького кордонів почастішали після вступу Фінляндії і Швеції до НАТО", – зазначили в норвезьких Королівських військово-повітряних силах.

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Перед тим норвезькі ЗМІ писали, що жителі комуни Алта у Фіннмарку чули два вибухи в середу вранці. Пізніше офіційні представники пояснили їх подоланням звукового бар’єру літаками.

У червні повідомлялось, що російський військовий літак вчинив територіальне порушення у східній частині Фінської затоки.

Цього тижня генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс готовий ефективно захищати кожну країну-союзницю, в тому числі у Чорноморському регіоні, що має для НАТО стратегічне значення.