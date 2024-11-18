Рютте оголосив, що НАТО посилює протиповітряну оборону в Чорноморському регіоні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс готовий ефективно захищати кожну країну-союзницю, в тому числі у Чорноморському регіоні, що має для НАТО стратегічне значення.

Про це Марк Рютте заявив у Брюсселі під час зустрічі з прем’єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку, передає "Європейська правда".

Під час зустрічі з Чолаку Рютте заявив, що війна Росії підкреслила потребу в потужній протиповітряній обороні, і вона залишається пріоритетом.

"Тому сьогодні ми також говорили про те, як члени Альянсу працюють разом над убезпеченням повітряного простору Румунії. Неодноразові вторгнення російських дронів і ракет в повітряний простір НАТО є нерозважливими, небезпечними і неприйнятними", – наголосив він.

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Генсек акцентував: Альянс вже посилив свою протиповітряну оборону на своєму східному фланзі.

Він наголосив, що НАТО дуже серйозно ставиться до безпеки в Чорноморському регіоні.

"Ми готові надавати допомогу, захищати і обороняти кожного члена Альянсу", – наголосив він.

Рютте додав, що впродовж зустрічі вони обговорили також важливість надання постійної підтримки Україні.

Як відомо, у прикордонні на румунському березі Дунаю вже неодноразово знаходили уламки ударних безпілотників, якими Росія атакує українські порти на Дунаї.

Північноатлантичний альянс з 29 вересня розпочав додаткове спостереження за повітряним простором Румунії, залучивши ще один літак дальнього радіолокаційного стеження (AWACS).

На початку жовтня Румунія підіймала авіацію через порушення кордону "малою повітряною ціллю" на 19 км північніше великого порту Констанца, а також тоді, коли неідентифікована ціль залетіла вглиб країни на 14 км і зникла з радарів біля населеного пункту Амзача.