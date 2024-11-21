Норвегия поднимала истребители из-за российского самолета-разведчика

Два норвежских истребителя F-35 в среду, 20 ноября, поднимались в воздух после обнаружения российского самолета-разведчика Ил-20 недалеко от границ страны.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявили Королевские воздушные силы Норвегии.

Истребители F-35 норвежских ВВС, которые находились в режиме быстрого реагирования НАТО (QRA), обнаружили российский Ил-20 в международном воздушном пространстве над островом Финнмарк.

Фото: Королевские военно-воздушные силы Норвегии

"Этот полет считается обычной деятельностью. Такие полеты вдоль финской и норвежской границ участились после вступления Финляндии и Швеции в НАТО", – отметили в норвежских Королевских военно-воздушных силах.

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Перед тем норвежские СМИ писали, что жители коммуны Алта в Финнмарке слышали два взрыва в среду утром. Позже официальные представители объяснили их преодолением звукового барьера самолетами.

В июне сообщалось, что российский военный самолет совершил территориальное нарушение в восточной части Финского залива.

На этой неделе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс готов эффективно защищать каждую страну-союзницу, в том числе в Черноморском регионе, имеющем для НАТО стратегическое значение.