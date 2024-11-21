У столиці Північної Македонії перестали ходити автобуси: закінчилось пальне

Більшість автобусів у столиці Північної Македонії Скоп’є припинили рух у четвер, 21 листопада, через те, що транспортна компанія через борги не змогла закупити пальне.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації агентства АР.

Проблеми з рухом автобусів у Скоп’є почались ще ввечері напередодні, 20 листопада, а в четвер працювали лише кілька автобусних маршрутів.

До проблеми призвели борги транспортного оператора Скоп’є, через які він не зміг вчасно закупити пальне. Йдеться про майже 10 мільйонів євро.

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Ситуація виникла через конфлікт між владою міста й центральним урядом. Перша звинувачує управління державних закупівель Північної Македонії в нездатності забезпечити регулярні поставки пального, а в уряді кажуть про порушення в тендерному процесі оператора.

Найбільше параліч автобусного сполучення в столиці Північної Македонії, де мешкають понад 600 тисяч людей, ударив по студентах і працівниках. Про труднощі з розміщенням пацієнтів повідомляли й лікарні міста.

Студентська асоціація Скоп'є, яка представляє понад 28 тисяч студентів, вже оголосила про плани проведення акції протесту в п'ятницю, якщо роботу громадського транспорту не буде відновлено.

На початку року повідомлялось про скасування низки швидкісних поїздів Intercity Express між Франкфуртом і Штутгартом після того, як через крадіїв металу були пошкоджені ключові об'єкти інфраструктури.