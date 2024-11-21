У столиці Північної Македонії перестали ходити автобуси: закінчилось пальне
Більшість автобусів у столиці Північної Македонії Скоп’є припинили рух у четвер, 21 листопада, через те, що транспортна компанія через борги не змогла закупити пальне.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації агентства АР.
Проблеми з рухом автобусів у Скоп’є почались ще ввечері напередодні, 20 листопада, а в четвер працювали лише кілька автобусних маршрутів.
До проблеми призвели борги транспортного оператора Скоп’є, через які він не зміг вчасно закупити пальне. Йдеться про майже 10 мільйонів євро.
Ситуація виникла через конфлікт між владою міста й центральним урядом. Перша звинувачує управління державних закупівель Північної Македонії в нездатності забезпечити регулярні поставки пального, а в уряді кажуть про порушення в тендерному процесі оператора.
Найбільше параліч автобусного сполучення в столиці Північної Македонії, де мешкають понад 600 тисяч людей, ударив по студентах і працівниках. Про труднощі з розміщенням пацієнтів повідомляли й лікарні міста.
Студентська асоціація Скоп'є, яка представляє понад 28 тисяч студентів, вже оголосила про плани проведення акції протесту в п'ятницю, якщо роботу громадського транспорту не буде відновлено.
На початку року повідомлялось про скасування низки швидкісних поїздів Intercity Express між Франкфуртом і Штутгартом після того, як через крадіїв металу були пошкоджені ключові об'єкти інфраструктури.