В столице Северной Македонии перестали ходить автобусы: закончилось топливо

Большинство автобусов в столице Северной Македонии Скопье прекратили движение в четверг, 21 ноября, из-за того, что транспортная компания из-за долгов не смогла закупить топливо.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации агентства АР.

Проблемы с движением автобусов в Скопье начались еще вечером накануне, 20 ноября, а в четверг работали только несколько автобусных маршрутов.

К проблеме привели долги транспортного оператора Скопье, из-за которых он не смог вовремя закупить топливо. Речь идет о почти 10 миллионах евро.

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Ситуация возникла из-за конфликта между властями города и центральным правительством. Первая обвиняет управление государственных закупок Северной Македонии в неспособности обеспечить регулярные поставки топлива, а в правительстве говорят о нарушениях в тендерном процессе оператора.

Больше всего паралич автобусного сообщения в столице Северной Македонии, где проживают более 600 тысяч человек, ударил по студентам и работникам. О трудностях с размещением пациентов сообщали и больницы города.

Студенческая ассоциация Скопье, которая представляет более 28 тысяч студентов, уже объявила о планах проведения акции протеста в пятницу, если работа общественного транспорта не будет восстановлена.

В начале года сообщалось об отмене ряда скоростных поездов Intercity Express между Франкфуртом и Штутгартом после того, как из-за воров металла были повреждены ключевые объекты инфраструктуры.