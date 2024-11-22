У Румунії почалося закордонне голосування на президентських виборах

У Румунїі відкрилися закордонні дільниці для голосування на президентських виборах, майже сотня виборців вже проголосували.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Румунська діаспора може проголосувати протягом трьох днів, починаючи з п’ятниці 22 листопада. Першими відкрилися дільниці у Новій Зеландії, Австралії та Японії, коли у Румунії був ще початок доби. На цей час проголосували понад 90 осіб.

У разі проведення другого туру виборів на голосування діаспори також дають три дні, це може бути 6-8 грудня відповідно.

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Всього Румунія відкрила 950 дільниць для своїх громадян за кордоном. Найбільше дільниць – в Італії, Іспанії, Британії, Франції, Молдові та США.

Близько 4200 румунів вже надіслали свої голоси поштою.

Нагадаємо, президентські вибори у Румунії пройдуть 24 листопада, на них обиратимуть переможця серед 14 кандидатів.

За необхідності проведення другого туру він відбудеться 8 грудня. Крім того, у неділю 1 грудня заплановані парламентські вибори. Відтак у разі проведення другого туру президентських виборів румуни приходитимуть на дільниці три неділі поспіль.

Чинний президент, представник націонал-лібералів Клаус Йоганніс, вже мав дві каденції поспіль і не може знову балотуватися. В опитуваннях лідирують лівий прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку і голова опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон, якому заборонено в’їзд до України і Молдови.

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