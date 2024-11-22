В Румынии началось зарубежное голосование на президентских выборах

В Румынии открылись зарубежные участки для голосования на президентских выборах, почти сотня избирателей уже проголосовали.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Румынская диаспора может проголосовать в течение трех дней, начиная с пятницы 22 ноября. Первыми открылись участки в Новой Зеландии, Австралии и Японии, когда в Румынии было еще начало суток. В настоящее время проголосовали более 90 человек.

В случае проведения второго тура выборов на голосование диаспоре также дают три дня, это может быть 6-8 декабря соответственно.

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Всего Румыния открыла 950 участков для своих граждан за рубежом. Больше всего участков – в Италии, Испании, Великобритании, Франции, Молдове и США.

Около 4200 румын уже прислали свои голоса по почте.

Напомним, президентские выборы в Румынии пройдут 24 ноября, на них будут выбирать победителя среди 14 кандидатов.

При необходимости проведения второго тура он состоится 8 декабря. Кроме того, в воскресенье 1 декабря запланированы парламентские выборы. Поэтому в случае проведения второго тура президентских выборов румыны будут приходить на участки три воскресенья подряд.

Действующий президент, представитель национал-либералов Клаус Йоханнис, уже имел две каденции подряд и не может снова баллотироваться. В опросах лидируют левый премьер-министр Румынии Марчел Чолаку и председатель оппозиционной ультраправой партии AUR Джордже Симион, которому запрещен въезд в Украину и Молдову.

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