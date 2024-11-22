Шольц отреагировал на применение РФ "Орешника" для удара по Днепру

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал российский удар по украинскому городу Днепр с применением экспериментальной ракеты средней дальности "Орешник".

Как сообщает "Европейская правда", слова немецкого канцлера приводит AFP.

Шольц отметил, что использование Россией экспериментальной ракеты для удара стало "ужасной эскалацией".

"То, что (кремлевский правитель Владимир) Путин теперь также использовал ракету средней дальности для удара по украинской территории, является ужасной эскалацией", – сказал он.

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Путин накануне заявил, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября россияне применили ракету средней дальности "Орешник".

Он также подтвердил, что Украина применила ракеты ATACMS и Storm Shadow для ударов по территории России, и пообещал ответить "решительно и зеркально".

В Пентагоне уточнили, что Россия запустила по Днепру экспериментальную баллистическую ракету средней дальности, созданную на основе межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".