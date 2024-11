У ЄС наблизилися до згоди про повноцінне розширення Шенгену на Болгарію і Румунію

Країни ЄС наблизилися до рішення про повноцінне прийняття Болгарії та Румунії до Шенгенської зони, чому тривалий час чинили опір кілька країн, аргументуючи це нелегальною міграцією.

Як пише "Європейська правда", про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн привітала "позитивний результат" щодо остаточного входження Болгарії і Румунії до Шенгенської зони за підсумками неформальних обговорень, що відбулися у п’ятницю в столиці головуючої у Раді ЄС Угорщини.

Bulgaria and Romania belong fully to the Schengen area.



Removing internal controls at land borders is the last hurdle.



I welcome the positive outcome of informal discussions in Budapest today.

@EUCouncil formal decision is next.



Let 2025 see Schengen become stronger. pic.twitter.com/zHJrg9HzFw

