У ЄС наблизилися до згоди про повноцінне розширення Шенгену на Болгарію і Румунію

Країни ЄС наблизилися до рішення про повноцінне прийняття Болгарії та Румунії до Шенгенської зони, чому тривалий час чинили опір кілька країн, аргументуючи це нелегальною міграцією.

Як пише "Європейська правда", про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн привітала "позитивний результат" щодо остаточного входження Болгарії і Румунії до Шенгенської зони за підсумками неформальних обговорень, що відбулися у п’ятницю в столиці головуючої у Раді ЄС Угорщини.

Bulgaria and Romania belong fully to the Schengen area.



Removing internal controls at land borders is the last hurdle.



I welcome the positive outcome of informal discussions in Budapest today.

@EUCouncil formal decision is next.



Let 2025 see Schengen become stronger. pic.twitter.com/zHJrg9HzFw Реклама: November 22, 2024

"Наступним має бути офіційне рішення Ради ЄС. Нехай у наступному році Шенген стане сильнішим", – написала вона.

"Вітаю сьогоднішні позитивні зрушення щодо повноцінного приєднання Румунії та Болгарії до Шенгенської зони… Очікую фінального рішення найближчими днями", – заявила президентка Європарламенту Роберта Метсола.

У грудні 2022 року міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони. Проти проголосували Австрія і Нідерланди, посилаючись на те, що ці країни недостатньо роблять для стримування нелегальної міграції.

Зрештою наприкінці минулого року з’явився консенсус щодо "часткового" вступу обох країн до Шенгену, який передбачає зняття перевірок в аеропортах і морських портах. Рішення набуло чинності 30 березня 2024 року.