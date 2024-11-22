Меркель отказалась признать ошибкой "Северный поток-2"

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась признать ошибочным решение о строительстве российского газопровода "Северный поток-2", который должен был увеличить объемы поставок российского газа в Германию.

Об этом Меркель сказала в интервью изданию Spiegel по случаю выхода ее мемуаров, сообщает "Европейская правда".

Бывшая канцлер подчеркнула, что Россия начала свою полномасштабную войну в то время, когда по "Северному потоку-2" газ не шел. Она добавила, что "не отступает от своих решений".

"Я видела одной из своих задач получить дешевый газ для немецкой экономики. Сейчас мы видим последствия высоких цен на энергоносители для нашей страны. У меня не было бы политического большинства, которое бы поддержало отмену торговли газом с Россией, и, безусловно, не было бы поддержки со стороны бизнес-сообщества", – заявила она.

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Меркель добавила, что, по ее убеждению, "Северный поток-2" имел политический смысл.

"Как было возможно в новом порядке после холодной войны поддерживать связи с таким человеком, как Путин, которого некоторые историки называют ревизионистом? Пытаясь позволить ему участвовать в благосостоянии", – сказала она.

В ответ на ремарку журналистов, что в этом Меркель ошиблась, бывшая канцлер сказала, что сделала "все, что могла, чтобы предотвратить ситуацию, которая сейчас возникла".

"Я пыталась остановить российское наступление на востоке Украины во время переговоров в Минске в 2015 году. Тогда мне казалось глупым говорить одновременно о том, что мы разрываем все экономические связи, которые также были важны для Путина", – заявила Меркель.

В интервью Меркель заявила, что Путин в начале своего президентства не намеревался напасть на Украину, а его план обозначился с годами, в том числе учитывая поведение Запада.

Она также возмутилась, что ее делают "козлом отпущения" за войну в Украине.

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