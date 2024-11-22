Київ пропонує створити державні двомовні школи для українців у Чехії

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що в діалозі з Прагою буде порушувати можливість створення державних двомовних українсько-чеських шкіл на території Чехії.

Про це він сказав на пресконференції з міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським у Києві, передає "Європейська правда".

Сибіга зазначив, що для МЗС важливо зберігати зв’язок українців з Україною, й ця тема "є одним з пріоритетів моєї роботи на посаді як міністра".

"Відповідно, з огляду на велику кількість українських дітей шкільного віку в Чехії, я також ще буду просити під час наших подальших розмов розглянути можливість створення державних українсько-чеських двомовних шкіл", – зазначив він.

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Глава МЗС висловив сподівання, що "буде відповідна позитивна реакція наших друзів".

За останньою інформацією чеського Міністерства внутрішніх справ, в Чехії перебувають понад 378 тисяч українців, які користуються тимчасовим захистом. Країна вже робила кроки для інтеграції українських дітей у систему освіти, наприклад залучаючи українських учителів.

Як повідомлялось, двомовна українсько-угорська державна школа працює з вересня у Будапешті.