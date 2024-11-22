Киев предлагает создать государственные двуязычные школы для украинцев в Чехии

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что в диалоге с Прагой будет поднимать возможность создания государственных двуязычных украинско-чешских школ на территории Чехии.

Об этом он сказал на пресс-конференции с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским в Киеве, передает "Европейская правда".

Сибига отметил, что для МИД важно сохранять связь украинцев с Украиной, и эта тема "является одним из приоритетов моей работы в должности как министра".

"Соответственно, учитывая большое количество украинских детей школьного возраста в Чехии, я также еще буду просить во время наших дальнейших разговоров рассмотреть возможность создания государственных украинско-чешских двуязычных школ", – отметил он.

Реклама:

Глава МИД выразил надежду, что "будет соответствующая положительная реакция наших друзей".

По последней информации чешского Министерства внутренних дел, в Чехии находятся более 378 тысяч украинцев, которые пользуются временной защитой. Страна уже делала шаги для интеграции украинских детей в систему образования, например привлекая украинских учителей.

Как сообщалось, двуязычная украинско-венгерская государственная школа работает с сентября в Будапеште.