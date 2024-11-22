В Нидерландах полиция конфисковала "наркотического" садового гнома

Нидерландская полиция заявила, что конфисковала почти два килограмма наркотиков MDMA (экстази), которые были замаскированы под скульптуру садового гнома.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Полицейские не уточнили, где именно обнаружили "садового гнома", но отметили, что он привлек их внимание, потому что хранился среди других наркотических веществ.

"Именно поэтому мы решили проверить его на предмет возможных наркотиков. Как оказалось, этот почти 2-килограммовый садовый гном был сделан из MDMA!" – говорится в сообщении.

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В полиции Нидерландов шутят, что "сам гном был заметно шокирован этим".

Это не первый случай, когда в стране обнаруживают наркотические вещества в необычных местах.

Летом правоохранители в Роттердаме случайно обнаружили партию наркотиков, спрятанных в коробках с полузамороженной рыбой, решив проверить "странный химический запах" на одном из предприятий.

А недавно нидерландские таможенники обнаружили 720 килограммов кокаина среди бананов из Эквадора.