Оппозиционная "Право и справедливость" определилась с кандидатом в президенты Польши

Главная оппозиционная партия Польши "Право и справедливость" определилась с претендентом на пост президента страны и в воскресенье объявит, что поддержит на выборах беспартийного кандидата.

Об этом сообщил пресс-секретарь "ПиС" Рафал Бохенек, пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.

По словам представителя, в воскресенье в Кракове "будет объявлено решение о поддержке беспартийного кандидата на пост президента Республики Польша, рекомендованного командой, назначенной для этой цели".

По сообщениям СМИ, ожидается, что этим кандидатом станет президент Института национальной памяти Кароль Навроцкий.

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Кароль Навроцкий фото: PAP

Представитель добавил, что объявление будет сделано в месте, где 10 лет назад партия "Право и Справедливость" выдвинула кандидатом в президенты от партии Анджея Дуду.

В последнее время "Право и справедливость" рассматривала три кандидатуры, которые могли бы принять участие в выборах. Это – глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий, бывший министр образования Пшемыслав Чарнек и депутат Европарламента, бывший кандидат на пост мэра Варшавы Тобиаш Бохенский. На финишной прямой за номинацию боролись Навроцкий и Чарнек.

Польские СМИ сообщили в четверг во второй половине дня, что Навроцкий будет кандидатом от "ПиС". По данным медиа, он будет баллотироваться как беспартийный кандидат, а "ПиС" окажет ему поддержку.

Несколько месяцев назад "ПиС" создала специальную команду для отбора кандидата в президенты. Ее возглавил лидер партии Ярослав Качиньский. Партия также заказывала многочисленные исследования для оценки потенциальных кандидатов – сначала их был с десяток.

Последние результаты тестов должны были поступить в партийный штаб в середине этой недели.

Президентские выборы в Польше состоятся в мае 2025 года. Правящая "Гражданская коалиция" Дональда Туска объявит своего кандидата в президенты в субботу. Партийные активисты на праймериз выбирают между мэром Варшавы Рафалом Тшасковским и главой МИД Радославом Сикорским.

Сейчас мэр Варшавы опережает главу МИД Польши в опросах.

Избранный в результате голосования кандидат в президенты от "Гражданской коалиции" должен представить свою программу 7 декабря в Силезии.

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