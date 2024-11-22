Оппозиционная "Право и справедливость" определилась с кандидатом в президенты Польши
Новости — Пятница, 22 ноября 2024, 18:32 —
Главная оппозиционная партия Польши "Право и справедливость" определилась с претендентом на пост президента страны и в воскресенье объявит, что поддержит на выборах беспартийного кандидата.
Об этом сообщил пресс-секретарь "ПиС" Рафал Бохенек, пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.
По словам представителя, в воскресенье в Кракове "будет объявлено решение о поддержке беспартийного кандидата на пост президента Республики Польша, рекомендованного командой, назначенной для этой цели".
По сообщениям СМИ, ожидается, что этим кандидатом станет президент Института национальной памяти Кароль Навроцкий.
Представитель добавил, что объявление будет сделано в месте, где 10 лет назад партия "Право и Справедливость" выдвинула кандидатом в президенты от партии Анджея Дуду.
В последнее время "Право и справедливость" рассматривала три кандидатуры, которые могли бы принять участие в выборах. Это – глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий, бывший министр образования Пшемыслав Чарнек и депутат Европарламента, бывший кандидат на пост мэра Варшавы Тобиаш Бохенский. На финишной прямой за номинацию боролись Навроцкий и Чарнек.
Польские СМИ сообщили в четверг во второй половине дня, что Навроцкий будет кандидатом от "ПиС". По данным медиа, он будет баллотироваться как беспартийный кандидат, а "ПиС" окажет ему поддержку.
Несколько месяцев назад "ПиС" создала специальную команду для отбора кандидата в президенты. Ее возглавил лидер партии Ярослав Качиньский. Партия также заказывала многочисленные исследования для оценки потенциальных кандидатов – сначала их был с десяток.
Последние результаты тестов должны были поступить в партийный штаб в середине этой недели.
Президентские выборы в Польше состоятся в мае 2025 года. Правящая "Гражданская коалиция" Дональда Туска объявит своего кандидата в президенты в субботу. Партийные активисты на праймериз выбирают между мэром Варшавы Рафалом Тшасковским и главой МИД Радославом Сикорским.
Сейчас мэр Варшавы опережает главу МИД Польши в опросах.
Избранный в результате голосования кандидат в президенты от "Гражданской коалиции" должен представить свою программу 7 декабря в Силезии.
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