Группа по спецтрибуналу для РФ за преступление агрессии в Риге согласовала дорожную карту

Участники 12-й встречи Коалиции государств по созданию спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины впервые приняли совместное заявление, а также согласовали параметры работы трибунала.

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая, пишет "Европейская правда".

По итогам встречи Коалиции государств в Риге, как отмечается, "согласованы ключевые параметры работы трибунала, в частности относительно его юрисдикции, и проработана дорожная карта, которая четко предусмотрела конкретные дальнейшие шаги" по созданию спецтрибунала.

"Мы наконец достигли значительного прогресса в этом году. Позиция Украины является четкой и однозначной: мы не можем и не будем идти на компромисс относительно правосудия", – прокомментировала Мудрая.

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В заявлении, впервые принятом по итогам заседания Группы по спецтрибуналу, стороны подтвердили неизбежность наказания для агрессора и приверженность скорейшему созданию спецтрибунала.

Отдельно они отметили ратификацию Украиной Римского статута Международного уголовного суда, а также прогресс в подготовке проекта двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы о создании спецтрибунала, проекта его устава и проекта Расширенного частичного соглашения, где определены условия поддержки трибунала.

Обсуждения относительно спецтрибунала для России за преступление агрессии продолжаются с 2022 года, но практического прогресса в этом вопросе долгое время не было.

Главная причина заключается в том, что Украина выступает за создание международного трибунала (то есть на базе международной организации), а ключевые западные союзники – за так называемый гибридный формат (когда трибунал происходит по украинскому законодательству, но с поддержкой международных партнеров).

Подробнее об этом – в статье: Новые правила трибунала для Путина. Почему Банковая отказалась от создания "гибридного" суда.