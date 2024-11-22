Глава МИД Германии разводится после 17 лет брака

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и ее муж Даниэль Холефляйш подтвердили, что начали процесс развода.

Как сообщает "Европейская правда", об этом первым сообщил таблоид Bild, а позже подтвердила сама пара в заявлении для СМИ.

Бербок и Холефляйш заявили, что "некоторое время назад" приняли решение о разводе, при этом отметили, что у них "нет новых партнеров".

"Самое важное для нас – вместе обеспечить нашим двум дочерям возможность расти в мире и в полном любви окружении. Соответственно, мы продолжим жить в нашем общем доме в Потсдаме", – говорится в заявлении

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Фото: DPA

Причины развода пара не комментирует.

Анналена Бербок прожила в браке с Даниэлем Холефляйшем, с которым познакомилась в Партии "зеленых", 17 лет. Пара воспитывает дочерей в возрасте 9 и 12 лет.

В прошлом году, напомним, стало известно о разводе премьер-министра Канады Джастина Трюдо с женой после 18 лет брака.

Бывший премьер Финляндии Санна Марин также объявила о разводе с мужем Маркусом Ряйкконеном после 19 лет совместной жизни.