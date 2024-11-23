Рютте и Трамп во Флориде обсудили вопросы глобальной безопасности
Новости — Суббота, 23 ноября 2024, 12:32 —
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и новоизбранный президент США Дональдом Трамп встретились в пятницу, 22 ноября и обсудили ряд вопросов глобальной безопасности.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу НАТО.
Рютте и Трамп встретились в Палм-Бич в американском штате Флорида, где расположено имение новоизбранного американского лидера Мар-а-Лаго.
Как отметили в пресс-службе, они обсудили ряд вопросов глобальной безопасности, которые стоят перед Альянсом.
Кроме этого, сообщается, что Генеральный секретарь и его команда также встретились с конгрессменом Майком Волтцем и членами команды по национальной безопасности новоизбранного президента.
Накануне газета WP писала, что Рютте в ближайшее время собирается встретиться с Трампом, чтобы обсудить стратегию переговоров по урегулированию войны РФ против Украины.
Недавно Рютте выразил уверенность в том, что новоизбранный американский президент понимает важность членства США в НАТО.
Во время поздравления Трампа с победой на выборах, Рютте заявил, что "его (Трампа. – Ред.) лидерство снова будет иметь ключевую роль для того, чтобы сохранять Альянс сильным".
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