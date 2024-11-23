Рютте и Трамп во Флориде обсудили вопросы глобальной безопасности

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и новоизбранный президент США Дональдом Трамп встретились в пятницу, 22 ноября и обсудили ряд вопросов глобальной безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Рютте и Трамп встретились в Палм-Бич в американском штате Флорида, где расположено имение новоизбранного американского лидера Мар-а-Лаго.

Как отметили в пресс-службе, они обсудили ряд вопросов глобальной безопасности, которые стоят перед Альянсом.

Реклама:

Кроме этого, сообщается, что Генеральный секретарь и его команда также встретились с конгрессменом Майком Волтцем и членами команды по национальной безопасности новоизбранного президента.

Фото: НАТО

Накануне газета WP писала, что Рютте в ближайшее время собирается встретиться с Трампом, чтобы обсудить стратегию переговоров по урегулированию войны РФ против Украины.

Недавно Рютте выразил уверенность в том, что новоизбранный американский президент понимает важность членства США в НАТО.

Во время поздравления Трампа с победой на выборах, Рютте заявил, что "его (Трампа. – Ред.) лидерство снова будет иметь ключевую роль для того, чтобы сохранять Альянс сильным".

Читайте статью: Как Европа может "задобрить" Трампа и склонить его к поддержке Украины