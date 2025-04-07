У Норвегії вперше з літа 2022 року зʼявиться посол України

Президент Володимир Зеленський призначив бізнесмена Олексія Гавриша надзвичайним і повноважним послом України в Норвегії.

Відповідний указ №218/2025 був оприлюднений на сайті Офісу президента 7 квітня, повідомляє "Європейська правда".

"Призначити Гавриша Олексія Петровича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Норвегія", – ідеться в указі.

Олексій Гавриш Фото: Києво-Могилянська бізнес-школа

Олексій Гавриш – бізнесмен, що позиціонується як експерт у стратегічному й корпоративному управлінні в енергетиці та інвестиційній діяльності.

В МЗС стверджували, що він має певний досвід роботи на норвезькому напрямку і є фахівцем із енергетичних питань.

Посада посла України у Норвегії залишалась вакантною з літа 2022 року, коли президент Володимир Зеленський звільнив попереднього посла В’ячеслава Яцюка після шести років роботи.

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