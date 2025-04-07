Андрій Мельник став новим послом України при ООН

Постійне представництво України при ООН очолить колишній заступник міністра закордонних справ і посол у Німеччині Андрій Мельник.

Відповідний указ президента №215/2025 був опублікований на сайті глави держави 7 квітня, повідомляє "Європейська правда".

"Призначити Мельника Андрія Ярославовича Постійним представником України при Організації Обʼєднаних Націй", – йдеться в указі.

Окремим рішенням Зеленський звільнив Мельника з посади Надзвичайного і Повноважного Посла у Бразилії, яка була його останнім місцем роботи.

До цього Андрій Мельник був заступником міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, а перед тим – послом України в Німеччині.

Там він запам’ятався різкими, іноді дуже недипломатичними заявами, просуваючи рішення на користь України – як, наприклад, сказав, що тодішній канцлер Олаф Шольц "вдає ображену ліверну ковбасу" (німецький фразеологізм, який означає вдавати безневинно ображеного. – Ред.), хоча згодом перепросив за свої слова.

Крім того, вже під час роботи в Києві Мельник активно критикував свого наступника в Берліні Олексія Макеєва.

Попередній постпред України в ООН Сергій Кислиця був призначений у грудні 2019 року. У лютому 2025-го Кислиця став заступником глави МЗС Андрія Сибіги.

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