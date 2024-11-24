США звинувачують громадянина Індії в незаконному експорті авіаційних компонентів до РФ

Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення 57-річному громадянину Індії Санджаю Каушику у змові з метою експорту авіаційних компонентів подвійного призначення кінцевим користувачам у Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інформацію американського Мін’юсту.

Каушика також звинувачують у спробі незаконного експорту системи навігації та управління польотами з Орегону до Росії через Індію, а також у наданні неправдивих свідчень у зв'язку з експортом.

Він був заарештований 17 жовтня в Майамі на підставі кримінальної скарги і ордера на арешт, виданого округом Орегон.

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Згідно з судовими документами, починаючи з березня 2023 року, Каушик вступив у змову з іншими особами з метою незаконного отримання аерокосмічних товарів і технологій зі США для суб'єктів господарювання в Росії.

Товари закуповувалися під хибним приводом поставки Каушику та його індійській компанії, тоді як насправді вони призначалися для російських споживачів.

В одному з таких випадків Каушик і його спільники придбали у постачальника зі штату Орегон систему орієнтації курсу (AHRS) – пристрій, який надає дані для навігації та управління польотом літаків.

Такі компоненти, як AHRS, потребують ліцензії Міністерства торгівлі для експорту в певні країни, в тому числі в Росію.

Щоб отримати ліцензію на експорт AHRS, Каушик і його спільники неправдиво заявили, що кінцевим покупцем є індійська компанія Каушика і що компонент буде використовуватися в цивільному вертольоті.

Каушик і його співучасники придбали AHRS, однак перед вивезенням зі США прилад затриманий.

У разі визнання винним Каушику загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років ув'язнення і штрафу в розмірі до 1 мільйона доларів за кожним пунктом обвинувального висновку.

Нещодавно у Штутгарті засудили 56-річного чоловіка до семи років ув'язнення за продаж верстатів для виробництва снайперських гвинтівок російському виробнику зброї всупереч торгівельним обмеженням.

А у серпні у США затримали громадянина Угорщини Бенса Горвата, якого звинувачують у порушенні експортного контролю, спрямованого на Росію.