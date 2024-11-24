Министерство юстиции США предъявило обвинение 57-летнему гражданину Индии Санджаю Каушику в сговоре с целью экспорта авиационных компонентов двойного назначения конечным пользователям в России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информацию американского Минюста.

Каушика также обвиняют в попытке незаконного экспорта системы навигации и управления полетами из Орегона в Россию через Индию, а также в предоставлении ложных показаний в связи с экспортом.

Он был арестован 17 октября в Майами на основании уголовной жалобы и ордера на арест, выданного округом Орегон.

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Согласно судебным документам, начиная с марта 2023 года, Каушик вступил в сговор с другими лицами с целью незаконного получения аэрокосмических товаров и технологий из США для субъектов хозяйствования в России.

Товары закупались под ложным предлогом поставки Каушику и его индийской компании, тогда как на самом деле они предназначались для российских потребителей.

В одном из таких случаев Каушик и его сообщники приобрели у поставщика из штата Орегон систему ориентации курса (AHRS) – устройство, которое предоставляет данные для навигации и управления полетом самолетов.

Такие компоненты, как AHRS, требуют лицензии Министерства торговли для экспорта в определенные страны, в том числе в Россию.

Чтобы получить лицензию на экспорт AHRS, Каушик и его сообщники ложно заявили, что конечным покупателем является индийская компания Каушика и что компонент будет использоваться в гражданском вертолете.

Каушик и его соучастники приобрели AHRS, однако перед вывозом из США прибор задержан.

В случае признания виновным Каушику грозит максимальное наказание в виде 20 лет заключения и штрафа в размере до 1 миллиона долларов по каждому пункту обвинительного заключения.

Недавно в Штутгарте приговорили 56-летнего мужчину к семи годам заключения за продажу станков для производства снайперских винтовок российскому производителю оружия вопреки торговым ограничениям.

А в августе в США задержали гражданина Венгрии Бенса Хорвата, которого обвиняют в нарушении экспортного контроля, направленного на Россию.