Сибіга закликав партнерів надати системи, здатні перехоплювати ракети типу "Орєшніка"
Глава МЗС України Андрій Сибіга звернувся до міжнародних партнерів із закликом зміцнити український повітряний щит системами, які можуть перехоплювати російські балістичні ракети середньої дальності.
Про це Сибіга у неділю написав у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".
Міністр наголосив, що використання Росією балістичної ракети середньої дальності є типовим шантажем – Путін таким чином намагається відлякати всіх від підтримки України.
"Партнери України повинні зробити все навпаки: відкинути шантаж, посилити підтримку і зміцнити повітряний щит України системами, здатними перехоплювати такі ракети", – підкреслив очільник МЗС.
Russia’s use of an IRBM is typical blackmail. Putin tries to scare everyone off from supporting Ukraine. Ukraine’s partners should do the exact opposite: reject blackmail, increase support, and strengthen Ukraine’s air shield with systems capable of intercepting such missiles.– Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 24, 2024
22 листопада президент Володимир Зеленський підтвердив, що Київ звернувся до партнерів з проханням допомогти зі зміцненням протиповітряної оборони для захисту від балістичних ракет на кшталт тієї, яку Росія випустила по Дніпру напередодні.
У Генеральному штабі ЗСУ журналістам перед тим говорили, що Україна працює з американськими партнерами над отриманням протиракетної системи THAAD або модернізацією Patriot.