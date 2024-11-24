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Сибіга закликав партнерів надати системи, здатні перехоплювати ракети типу "Орєшніка"

Новини — Неділя, 24 листопада 2024, 15:07 — Христина Бондарєва

Глава МЗС України Андрій Сибіга звернувся до міжнародних партнерів із закликом зміцнити український повітряний щит системами, які можуть перехоплювати російські балістичні ракети середньої дальності. 

Про це Сибіга у неділю написав у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Міністр наголосив, що використання Росією балістичної ракети середньої дальності є типовим шантажем – Путін таким чином намагається відлякати всіх від підтримки України. 

"Партнери України повинні зробити все навпаки: відкинути шантаж, посилити підтримку і зміцнити повітряний щит України системами, здатними перехоплювати такі ракети", – підкреслив очільник МЗС.

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22 листопада президент Володимир Зеленський підтвердив, що Київ звернувся до партнерів з проханням допомогти зі зміцненням протиповітряної оборони для захисту від балістичних ракет на кшталт тієї, яку Росія випустила по Дніпру напередодні.

У Генеральному штабі ЗСУ журналістам перед тим говорили, що Україна працює з американськими партнерами над отриманням протиракетної системи THAAD або модернізацією Patriot.

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Сибіга МЗС Зброя ЗСУ Війна з РФ
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