Сибига призвал партнеров предоставить системы, способные перехватывать ракеты типа "Орешника"

Глава МИД Украины Андрей Сибига обратился к международным партнерам с призывом укрепить украинский воздушный щит системами, которые могут перехватывать российские баллистические ракеты средней дальности.

Об этом Сибига в воскресенье написал в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Министр подчеркнул, что использование Россией баллистической ракеты средней дальности является типичным шантажом – Путин таким образом пытается отпугнуть всех от поддержки Украины.

"Партнеры Украины должны сделать все наоборот: отбросить шантаж, усилить поддержку и укрепить воздушный щит Украины системами, способными перехватывать такие ракеты", – подчеркнул глава МИД.

Russia’s use of an IRBM is typical blackmail. Putin tries to scare everyone off from supporting Ukraine. Ukraine’s partners should do the exact opposite: reject blackmail, increase support, and strengthen Ukraine’s air shield with systems capable of intercepting such missiles.