СМИ: Лидеры ведущих партий Румынии уйдут с должностей после провала на выборах

Вечером лидеры двух правительственных партий Румынии ожидаемо объявят о своей отставке в связи с неудачей в первом туре президентских выборов.

Об этом со ссылкой на источники в политсилах сообщает HotNews, пишет "Европейская правда".

Лидер социалистов, действующий премьер Марчел Чолаку и лидер национал-либералов Николае Чуке якобы могут объявить об отставке на фоне неутешительных результатов на президентских выборах.

Собеседники агентства утверждают, что Чолаку якобы сказал на встрече с верхушкой партии, что объявит об отставке, если по финальным результатам не выйдет во второй тур.

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Либералы PNL готовят партийную встречу на 18:00, на ней Чуке якобы планирует объявить об отставке. Среди вероятных кандидатов на нового лидера политсилы называют Илие Боложана и Дана Мотряну.

Результаты первого тура президентских выборов в Румынии стали сенсацией – на первом месте оказался ультраправый пророссийский кандидат, который не фигурировал в опросах как лидер и считался малоизвестным. Во втором туре с ним будут соревноваться либо действующий премьер от социалистов Марчел Чолаку, либо представительница Союза спасения Румынии Элена Ласкони – решающими могут стать несколько сотен голосов.

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