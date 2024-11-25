Ряд немецких школ получили угрозы о минировании

В Германии поступили угрозы о заминировании ряда школ в нескольких федеральных землях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bild.

По данным Земельного управления криминальной полиции в Нижней Саксонии, среди пострадавших – школы в Ганновере, Эрфурте и Лейпциге. В городе Штур под Бременом из-за угрозы даже отменили занятия.

Полиция Бремена теперь хочет обыскать все помещения с помощью служебных собак, чтобы перестраховаться.

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"Похоже, что это общенациональная операция", – сказал представитель Земельного управления криминальной полиции в Нижней Саксонии. По данным различных департаментов полиции, угрозы были получены по электронной почте в воскресенье. Уголовная полиция сейчас объединяет усилия для поиска злоумышленника, сообщил представитель полиции Ганновера.

В столице федеральной земли Тюрингия, Эрфурте, поступили угрозы о заминировании пяти школ. Местные власти не считают эти угрозы серьезными.

По данным полиции Эрфурта, некоторые из угроз уже были замечены в электронных почтовых ящиках в воскресенье вечером. Все письма были идентичны. В воскресенье вечером были проведены обыски в трех школах: профессиональном училище Святой Елизаветы, школе Вальтера Гропиуса и Евангелической гимназии.

"Ночная полицейская операция в наших зданиях не обнаружила ничего необычного или тревожного, поэтому сама угроза не представляет серьезной опасности", – сказали правоохранители.

В Ганновере полиция также изначально не считала, что существует реальная угроза. Очевидно, пострадали четыре школы – три гимназии и одна средняя школа. По данным полиции, в каждом случае на месте работают службы экстренной помощи. Начато дальнейшее расследование в отношении авторов электронных писем.

По информации Bild, по меньшей мере двенадцать школ в Бранденбурге также пострадали от угроз о минировании.

В начале сентября несколько сотен школ в Чехии ежедневно получали электронные письма о "минировании". С похожей проблемой столкнулись школы в Словакии.

Полиция Литвы также зарегистрировала ряд сообщений об электронных письмах на русском языке с угрозами взорвать учебные заведения.