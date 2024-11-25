Проросійський переможець виборів президента Румунії каже, що просто "любить свою країну"

Незалежний кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску після перемоги в першому турі виборів заявив, що закиди в його бік стосовно екстремістських поглядів є безпідставними.

Про це він сказав у відеозверненні на Facebook, повідомляє "Європейська правда".

На думку Джорджеску, результат голосування на виборах показав розчарування політичним класом з боку електорату за останні 35 років.

"На жаль, ви, пані та панове політики, є тими, хто зрушив ці тектонічні плити на шкоду нашій країні, тому я завжди закликав вас до миру між собою, щоб ви могли мати мир з румунським народом", – сказав він.

Реклама:

Політик також відкинув закиди в екстремізмі, назвавши їх "повною неправдою".

"Я повністю відданий румунському народу. Ми залишаємося безпосередньо пов'язаними з європейськими цінностями, але ми повинні знайти наші власні цінності. Я не екстреміст, я не фашист, я румун, який любить свою країну", – додав Джорджеску.

Він не коментував свої погляди детально, але заявив, що "немає ні Сходу, ні Заходу, є тільки Румунія", а про рівень життя в Румунії сказав, що "страждання походять не з Брюсселя, а з наших душ".

Після підрахунку 100% голосів у першому турі виборів президента Румунії на першому місці з 22,94% підтримки несподівано опинився незалежний кандидат Келін Джорджеску, а на другому – представниця опозиційного Союзу порятунку Румунії, проєвропейська та проукраїнська кандидатка Елена Ласконі з 19,18%.

Джорджеску є одним із найбільш категоричних пропагандистів антизахідних ідей у ​​Румунії. Він стверджував, що ЄС і НАТО не представляють належним чином румунські інтереси, і заявляв, що війна Росії в Україні маніпулюється американськими військовими компаніями.

Ласконі відома тим, що критикувала чинний уряд Румунії за бездіяльність щодо російських дронів, які час від часу падають на румунській території, і не виключала заборони в’їзду в Румунію для угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Зважаючи на те, що у другий тур виходять Джорджеску і Ласконі, вибори перетворюються на геополітичне протистояння – противниця проросійського кандидата могла б консолідувати усіх прозахідних виборців Румунії і здобути перемогу.

Читайте також: Румунія проти Заходу? Чи стане проросійський популіст новим президентом сусідньої країни