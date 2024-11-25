Пророссийский победитель выборов президента Румынии говорит, что просто "любит свою страну"

Независимый кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску после победы в первом туре выборов заявил, что упреки в его сторону относительно экстремистских взглядов являются безосновательными.

Об этом он сказал в видеообращении на Facebook, сообщает "Европейская правда".

По мнению Джорджеску, результат голосования на выборах показал разочарование политическим классом со стороны электората за последние 35 лет.

"К сожалению, вы, дамы и господа политики, являетесь теми, кто сдвинул эти тектонические плиты в ущерб нашей стране, поэтому я всегда призывал вас к миру между собой, чтобы вы могли иметь мир с румынским народом", – сказал он.

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Политик также отверг упреки в экстремизме, назвав их "полной неправдой".

"Я полностью предан румынскому народу. Мы остаемся напрямую связанными с европейскими ценностями, но мы должны найти наши собственные ценности. Я не экстремист, я не фашист, я румын, который любит свою страну", – добавил Джорджеску.

Он не комментировал свои взгляды подробно, но заявил, что "нет ни Востока, ни Запада, есть только Румыния", а об уровне жизни в Румынии сказал, что "страдания происходят не из Брюсселя, а из наших душ".

После подсчета 100% голосов в первом туре выборов президента Румынии на первом месте с 22,94% поддержки неожиданно оказался независимый кандидат Келин Джорджеску, а на втором – представитель оппозиционного Союза спасения Румынии, проевропейский и проукраинский кандидат Елена Ласкони с 19,18%.

Джорджеску является одним из самых категоричных пропагандистов антизападных идей в Румынии. Он утверждал, что ЕС и НАТО не представляют должным образом румынские интересы, и заявлял, что война России в Украине манипулируется американскими военными компаниями.

Ласкони известна тем, что критиковала действующее правительство Румынии за бездействие в отношении российских дронов, которые время от времени падают на румынской территории, и не исключала запрета въезда в Румынию для венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Учитывая то, что во второй тур выходят Джорджеску и Ласкони, выборы превращаются в геополитическое противостояние – противница пророссийского кандидата могла бы консолидировать всех прозападных избирателей Румынии и одержать победу.

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