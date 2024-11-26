Топгенерал НАТО: Європі час прокидатися, щоб її ОПК встигав за рештою світу

Один з найвищих військових посадовців НАТО, відповідальний за модернізацію, покритикував забюрократизованість багатьох процесів в оборонному виробництві країн Європи та наголосив, що для швидкого переозброєння і готовності до сучасних ризиків потрібні зміни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

Французький адмірал П’єр Вандьє, який у вересні став командувачем об’єднаних сил НАТО з питань трансформації (SACT), у своєму першому інтерв’ю на посаді наголосив, що європейцям потрібно діяти швидше і більше вкладатися в оборону, щоб мати шанс на лідерство у глобальному переозброєнні.

"Європа не зможе виграти майбутні збройні битви із правилами, які сама для себе встановила", – зазначив Вандьє.

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Однією з проблем він назвав надмірно прискіпливе слідування різним правилам та надмірний перфекціонізм у розробці нового озброєння і техніки.

"Зараз доводиться демонструвати ідеальність всього в озброєнні, яке виробник має поставити через 15 років… Якщо ми збираємося втримати темп у гонці озброєнь – треба змінювати правила", – наголосив він.

У публікації Politico з коментарями адмірала наводять приклади, озвучені одним французьким дослідником у сфері безпеки. Наприклад, проєкт нових бронетранспортерів Griffon довелось переробляти, тому що елементи освітлення виявились розміщені надто високо і не відповідали дорожнім стандартам. Французьким фрегатам доводиться роками чекати певних оновлень, тоді як американці проводять ці процедури за кілька днів.

Вандьє висловив думку, що Європі варто повчитися у військових США підходам до технологій та модернізації. "Їхній ентузіазм і спроможність приймати ризики – це база. У Європі ми "не ризикуємо", – зазначив адмірал.

Також він висловив думку, що через те, як розвивається ситуація в Азії, для США важливо, щоб у Європі також була потужна оборонна промисловість. Адмірал висловив впевненість, що європейський ОПК може бути "чимось набагато більшим, аніж підрядником" для американських компаній.

"Я налаштований оптимістично… Настав час прокидатись. Ми справді можемо робити щось дуже хороше. Це означає, що нам потрібно ефективно використовувати кошти, йти на більші ризики і робити більше експериментів", – сказав він.

Вандьє каже, що один з ключових викликів майбутнього для союзників – те, що військові операції потребуватимуть дедалі більшої синхронізації багатьох компонентів: сухопутної, морської, повітряної, дій у кіберпросторі, інформаційному полі та навіть у космосі.

На його думку, найслабшими ланками зараз є космос, IT і логістика.

"У Європі проживає 10% населення світу, і на Європу припадає 50% різних соціальних виплат… Настають часи, коли ми маємо сказати собі, що якщо хочемо бути здатні оборонятися – потрібно дещо переглянути це", – додав Вандьє з приводу витрат на оборону.

Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер закликав країни Альянсу збільшувати витрати на оборону до 3% від ВВП.

Нещодавно стало відомо, що кілька країн ЄС погодили співпрацю для розробки ППО, дронів-камікадзе та РЕБ.