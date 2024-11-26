Топ-генерал НАТО: Европе пора просыпаться, чтобы ее ОПК успевал за остальным миром

Один из высших военных чиновников НАТО, ответственный за модернизацию, покритиковал забюрократизированность многих процессов в оборонном производстве стран Европы и отметил, что для быстрого перевооружения и готовности к современным рискам нужны изменения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

Французский адмирал Пьер Вандье, который в сентябре стал командующим объединенных сил НАТО по вопросам трансформации (SACT), в своем первом интервью в должности отметил, что европейцам нужно действовать быстрее и больше вкладываться в оборону, чтобы иметь шанс на лидерство в глобальном перевооружении.

"Европа не сможет выиграть будущие вооруженные битвы с правилами, которые сама для себя установила", – отметил Вандье.

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Одной из проблем он назвал чрезмерно придирчивое следование различным правилам и чрезмерный перфекционизм в разработке нового вооружения и техники.

"Сейчас приходится демонстрировать идеальность всего в вооружении, которое производитель должен поставить через 15 лет... Если мы собираемся удержать темп в гонке вооружений – надо менять правила", – подчеркнул он.

В публикации Politico с комментариями адмирала приводят примеры, озвученные одним французским исследователем в сфере безопасности. Например, проект новых бронетранспортеров Griffon пришлось переделывать, потому что элементы освещения оказались размещены слишком высоко и не соответствовали дорожным стандартам. Французским фрегатам приходится годами ждать определенных обновлений, тогда как американцы проводят эти процедуры за несколько дней.

Вандье выразил мнение, что Европе стоит поучиться у военных США подходам к технологиям и модернизации. "Их энтузиазм и способность принимать риски – это база. В Европе мы "не рискуем", – отметил адмирал.

Также он выразил мнение, что из-за того, как развивается ситуация в Азии, для США важно, чтобы в Европе также была мощная оборонная промышленность. Адмирал выразил уверенность, что европейский ОПК может быть "чем-то гораздо большим, чем подрядчиком" для американских компаний.

"Я настроен оптимистично... Пришло время просыпаться. Мы действительно можем делать что-то очень хорошее. Это означает, что нам нужно эффективно использовать средства, идти на большие риски и делать больше экспериментов", – сказал он.

Вандье говорит, что один из ключевых вызовов будущего для союзников – то, что военные операции потребуют все большей синхронизации многих компонентов: сухопутной, морской, воздушной, действий в киберпространстве, информационном поле и даже в космосе.

По его мнению, наиболее слабыми звеньями сейчас являются космос, IT и логистика.

"В Европе проживает 10% населения мира, и на Европу приходится 50% различных социальных выплат... Наступают времена, когда мы должны сказать себе, что если хотим быть способны обороняться – нужно несколько пересмотреть это", – добавил Вандье по поводу расходов на оборону.

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр призвал страны Альянса увеличивать расходы на оборону до 3% от ВВП.

Недавно стало известно, что несколько стран ЕС согласовали сотрудничество для разработки ПВО, дронов-камикадзе и РЭБ.