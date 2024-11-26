Ліва опозиція Греції, що переживає важкі часи, змінила свого лідера

Грецька ліва партія СІРІЗА, яка колись керувала країною, обрала нового лідера після року внутрішніх потрясінь і падіння популярності.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

58-річний Сократіс Фамеллос переміг свого колегу-депутата Павлоса Полакіса і двох інших кандидатів у голосуванні, відкритому для всіх членів партії і людей, що підтримують її.

Електоральна привабливість партії СІРІЗА неухильно знижується. Після того як у 2015 році вона отримала понад 35% голосів на виборах, її підтримка впала до 31% у 2019 році, коли до влади повернулася консервативна партія "Нова демократія".

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На європейських виборах у червні минулого року СІРІЗА отримала лише 14%.

Нещодавні опитування громадської думки показують, що підтримка партії знизилася до однозначної цифри. "Дезертирство" серед її депутатів призвело до того, що вона більше не є головною опозиційною групою в парламенті, будучи витісненою соціалістичною ПАСОК.

Під час виборів лідера партії свої голоси віддали трохи більше 70 тисяч виборців, що вдвічі менше, ніж на попередніх виборах у вересні 2023 року, коли переміг Стефанос Касселакіс, політичний неофіт і бізнесмен, який більшу частину свого життя прожив у Сполучених Штатах.

Касселакіс, усунутий від влади вотумом недовіри у вересні 2024 року, в суботу оголосив про створення власної партії "Рух за демократію".