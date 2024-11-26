Левая оппозиция Греции, переживающая тяжелые времена, сменила лидера

Греческая левая партия СИРИЗА, которая когда-то руководила страной, выбрала нового лидера после года внутренних потрясений и падения популярности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

58-летний Сократис Фамеллос победил своего коллегу-депутата Павлоса Полакиса и двух других кандидатов в голосовании, открытом для всех членов партии и людей, поддерживающих ее.

Электоральная привлекательность партии СИРИЗА неуклонно снижается. После того как в 2015 году она получила более 35% голосов на выборах, ее поддержка упала до 31% в 2019 году, когда к власти вернулась консервативная партия "Новая демократия".

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На европейских выборах в июне прошлого года СИРИЗА получила лишь 14%.

Недавние опросы общественного мнения показывают, что поддержка партии снизилась до однозначной цифры. "Дезертирство" среди ее депутатов привело к тому, что она больше не является главной оппозиционной группой в парламенте, будучи вытесненной социалистической ПАСОК.

Во время выборов лидера партии свои голоса отдали чуть более 70 тысяч избирателей, что вдвое меньше, чем на предыдущих выборах в сентябре 2023 года, когда победил Стефанос Касселакис, политический неофит и бизнесмен, большую часть своей жизни проживший в Соединенных Штатах.

Касселакис, отстраненный от власти вотумом недоверия в сентябре 2024 года, в субботу объявил о создании собственной партии "Движение за демократию".