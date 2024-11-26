Суд у Франції знову заборонив використання корсиканської на парламенті острова

Апеляційний адміністративний суд Марселя заборонив використання будь-якої іншої мови, окрім французької, у виборних органах Франції, таким чином не дозволивши парламенту на Корсиці послуговуватись власною мовою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У своєму рішенні суд Марселя покликається на Конституцію Франції 1958 року, де стверджується, що "мовою Республіки є французька", і нею повинна послуговуватись будь-яка людина, що перебуває на державній службі.

Апеляцію до суду подала Виконавча рада Корсики (CDC) після того, як минулого року тамтешній адміністративний суд заборонив вести дебати в місцевому законодавчому органі корсиканською мовою.

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Після програшу в апеляції CDC заявив, що тепер передасть справу на розгляд Державної ради – найвищої судової інстанції Франції, яка розглядає справи, пов'язані з державними установами.

Голова Виконавчої ради Корсики Жиль Сімеоні та голова парламенту Марі-Антуанетта Мопертюї заявили, що рішення суду "суперечить європейському та міжнародному праву, яке захищає основні мовні права".

Вони заявили, що вимагають перегляду французької Конституції, щоб надати корсиканській мові "офіційний статус", і сподіваються на підтримку з боку законодавства ЄС.

У Франції досі розмовляють кількома десятками регіональних мов, серед яких корсиканська є однією з основних нефранцузьких мов.

Корсика є частиною Франції, але користується більшою автономією, особливо в питаннях культури та освіти, ніж інші французькі регіони. Водночас на острові тривалий час існує впливовий націоналістичний рух.

Реагуючи на обурення корсиканських еліт, президент Франції Емманюель Макрон минулого року запропонував надати обмежений автономний статус для Корсики.

Більше про це читайте у статті: Макрон іде назустріч сепаратистам.