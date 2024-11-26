Суд во Франции снова запретил использование корсиканского на парламенте острова

Апелляционный административный суд Марселя запретил использование любого другого языка, кроме французского, в выборных органах Франции, таким образом не позволив парламенту на Корсике пользоваться собственным языком.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В своем решении суд Марселя ссылается на Конституцию Франции 1958 года, где утверждается, что "языком Республики является французский", и им должен пользоваться любой человек, находящийся на государственной службе.

Апелляцию в суд подал Исполнительный совет Корсики (CDC) после того, как в прошлом году тамошний административный суд запретил вести дебаты в местном законодательном органе на корсиканском языке.

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После проигрыша в апелляции CDC заявил, что теперь передаст дело на рассмотрение Государственного совета – высшей судебной инстанции Франции, которая рассматривает дела, связанные с государственными учреждениями.

Председатель Исполнительного совета Корсики Жиль Симеони и председатель парламента Мари-Антуанетта Мопертюи заявили, что решение суда "противоречит европейскому и международному праву, которое защищает основные языковые права".

Они заявили, что требуют пересмотра французской Конституции, чтобы предоставить корсиканскому языку "официальный статус", и надеются на поддержку со стороны законодательства ЕС.

Во Франции до сих пор говорят на нескольких десятках региональных языков, среди которых корсиканский является одним из основных нефранцузских языков.

Корсика является частью Франции, но пользуется большей автономией, особенно в вопросах культуры и образования, чем другие французские регионы. В то же время на острове длительное время существует влиятельное националистическое движение.

Реагируя на возмущение корсиканских элит, президент Франции Эмманюэль Макрон в прошлом году предложил предоставить ограниченный автономный статус для Корсики.

Больше об этом читайте в статье: Макрон идет навстречу сепаратистам.