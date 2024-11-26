Британия назвала "безосновательными" претензии Москвы в отношении высланного дипломата

Министерство иностранных дел Великобритании заявляет, что обвинения России в адрес британского дипломата являются "злонамеренными и безосновательными".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Сегодня Москва выслала седьмого британского дипломата за последние четыре месяца, обвинив в шпионаже.

"Это не первый случай, когда Россия выдвигает злонамеренные и безосновательные обвинения против наших сотрудников. Мы отреагируем в надлежащее время", – заявил представитель Министерства иностранных дел.

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Дипломат заменил одного из шести других, которые были высланы в августе, также по обвинениям в шпионаже.

Найджел Кейси, посол Великобритании в России, был вызван сегодня в российское Министерство обороны, чтобы ответить на вопросы о высланном дипломате.

В начале сентября Россия заявила, что лишила шестерых сотрудников посольства Великобритании аккредитации, обвинив их в разведывательной и подрывной деятельности.

Тогда Министерство иностранных дел Великобритании назвало обвинения, выдвинутые ФСБ в адрес сотрудников британского посольства в Москве, абсолютно безосновательными.