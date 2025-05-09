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Прем’єр Британії оголосив про "найбільший пакет санкцій" проти Росії 

Новини — П'ятниця, 9 травня 2025, 10:41 — Христина Бондарєва

Прем’єр Великої Британії Кір Стармер 9 травня оголосив, що країна запроваджує проти Росії найбільший пакет санкцій, який коли-небудь вводився.

Про це Стармер написав у соцмережі Х у п’ятницю, пише "Європейська правда".

Не можна недооцінювати загрозу, яку Росія становить для національної безпеки Британії, заявив очільник британського уряду.

"Щоб посилити тиск на Путіна, я оголошую про найбільший пакет санкцій, який коли-небудь вводився", – заявив Кір Стармер.

В уряді Британії раніше уточнили, що санкції стосуються російського "тіньового флоту" – під них потраплять близько сотні танкерів, які возять російську нафту. 

Вважається, що ці танкери з початку 2024 року перевезли нафтопродукти вартістю понад 24 млрд доларів. 

Британський уряд стверджує, що з новим пакетом під санкціями Великої Британії опиниться більше танкерів "тіньового флоту", ніж під санкціями будь-якої іншої країни.

Нагадаємо, у квітні танкер, який зараховують до так званого російського "тіньового флоту", ледь не сів на мілину біля берегів Фінляндії, що могло б завершитись екологічною катастрофою.

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Велика Британія санкції Росія
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