Мішель 29 листопада передасть повноваження президента Євроради Кошті
Президент Європейської ради Шарль Мішель 29 листопада передасть повноваження своєму наступнику Антоніу Кошті під час спеціальної церемонії у Брюсселі.
Про це у вівторок повідомила пресслужба Європейської ради, пише "Європейська правда".
Очікується, що після прибуття до будівлі Європейської ради Кошту вітатиме Мішель з фотографуванням їхнього рукостискання.
Після цього в присутності співробітників Європейської ради будуть оголошені промови передання повноважень.
Нагадаємо, Європейський парламент на засіданні 27 листопада затвердив новий склад Єврокомісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн, сформований після євровиборів у 2024 році, вона почне роботу з 1 грудня.
Детально про нового президента Європейської ради "ЄвроПравда" розповідала у статті Фаворит із масою зауважень.