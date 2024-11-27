Мішель 29 листопада передасть повноваження президента Євроради Кошті

Президент Європейської ради Шарль Мішель 29 листопада передасть повноваження своєму наступнику Антоніу Кошті під час спеціальної церемонії у Брюсселі.

Про це у вівторок повідомила пресслужба Європейської ради, пише "Європейська правда".



Очікується, що після прибуття до будівлі Європейської ради Кошту вітатиме Мішель з фотографуванням їхнього рукостискання.

Після цього в присутності співробітників Європейської ради будуть оголошені промови передання повноважень.

Нагадаємо, Європейський парламент на засіданні 27 листопада затвердив новий склад Єврокомісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн, сформований після євровиборів у 2024 році, вона почне роботу з 1 грудня.

Детально про нового президента Європейської ради "ЄвроПравда" розповідала у статті Фаворит із масою зауважень.

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