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Мішель 29 листопада передасть повноваження президента Євроради Кошті

Новини — Середа, 27 листопада 2024, 14:45 — Іванна Костіна

Президент Європейської ради Шарль Мішель 29 листопада передасть повноваження своєму наступнику Антоніу Кошті під час спеціальної церемонії у Брюсселі.
Про це у вівторок повідомила пресслужба Європейської ради, пише "Європейська правда".

Очікується, що після прибуття до будівлі Європейської ради Кошту вітатиме Мішель з фотографуванням їхнього рукостискання.

Після цього в присутності співробітників Європейської ради будуть оголошені промови передання повноважень.

Нагадаємо, Європейський парламент на засіданні 27 листопада затвердив новий склад Єврокомісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн, сформований після євровиборів у 2024 році, вона почне роботу з 1 грудня.

Детально про нового президента Європейської ради "ЄвроПравда" розповідала у статті Фаворит із масою зауважень.

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