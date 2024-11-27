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Мишель 29 ноября передаст полномочия президента Евросовета Коште

Новости — Среда, 27 ноября 2024, 14:45 — Иванна Костина

Президент Европейского совета Шарль Мишель 29 ноября передаст полномочия своему преемнику Антониу Коште во время специальной церемонии в Брюсселе.

Об этом во вторник сообщила пресс-служба Европейского совета, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что по прибытии в здание Европейского совета Кошту будет приветствовать Мишель с фотографированием их рукопожатия.

После этого в присутствии сотрудников Европейского совета будут объявлены речи передачи полномочий.

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Напомним, Европейский парламент на заседании 27 ноября утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, сформированный после евровыборов в 2024 году, она начнет работу с 1 декабря.

Подробно о новом президенте Европейского совета "ЕвроПравда" рассказывала в статье Фаворит с массой замечаний.

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Мішель Новое руководство ЕС
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