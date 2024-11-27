Мишель 29 ноября передаст полномочия президента Евросовета Коште
Президент Европейского совета Шарль Мишель 29 ноября передаст полномочия своему преемнику Антониу Коште во время специальной церемонии в Брюсселе.
Об этом во вторник сообщила пресс-служба Европейского совета, пишет "Европейская правда".
Ожидается, что по прибытии в здание Европейского совета Кошту будет приветствовать Мишель с фотографированием их рукопожатия.
После этого в присутствии сотрудников Европейского совета будут объявлены речи передачи полномочий.
Напомним, Европейский парламент на заседании 27 ноября утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, сформированный после евровыборов в 2024 году, она начнет работу с 1 декабря.
Подробно о новом президенте Европейского совета "ЕвроПравда" рассказывала в статье Фаворит с массой замечаний.